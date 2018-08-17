Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sarı-Kırmızılılar'ın ikinciyeni.com firmasıyla yaptığı forma sponsorluk anlaşması imza töreninde, Emre Akbaba transferiyle ilgili çok önemli ifadeler kullandı. Albayrak, milli futbolcunun kendilerine gelmek istediğini söylerken, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun oyuncuyu Fenerbahçe'ye göndermek istediğini iddia etti.

Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

2-3 aydan beri sevgili Hasan başkanla beraber Emre Akbaba'yı konuşuyoruz. Başkanın odasına çıktık 1 saat konuşma yaptık. Sevgili başkan bizden Emre için 7 milyon euro istedi. Bu rakamları biz veremeyiz. Biz buraya 100 liranın hesabını yaparak geldik, gece saat 11-12'ye kadar burada kalıyorum. Dün Emre'nin transferi için saat 12.30'a kadar görüşme yaptım. Son biz 2.5 milyon Euro teklif vermiştik, 3 milyon Euro'ya çıktık. Hasan başkanı çağırdık, buraya geldi kendisine son teklifimiz olan 3 milyon Euro'yu önerdik, kabul etmedi. Hasan başkan bana "6'da Alanya'ya uçacağım" dedi ama ben baktım o saatlerde Alanya'ya uçak yokmuş. Hasan başkan Alanya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı... Şu anda Alanya yönetim kurulu çocuğu toplantıya almış, kafasını karıştırmaya çalışıyor. Biz Emre'yi çok zamandan beri istiyoruz. Emre'nin kafasını çelmeleri için "Seni orada Şampiyonlar Ligi'nde oynatamazlar" demişler. Biz onu Şampiyonlar Ligi'nde de oynatırız. Şimdi ben, başkanım, hocamız Fatih Terim birlikte ne yapabiliriz diye toplantı yapacağız. Fikret başkana da teşekkür ediyorum. Bir futbolcu için görüşünü aldım, "Oyuncuyu alabilirsiniz" dedi. Oyuncunun ismi aramızda kalsın...