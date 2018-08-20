Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırladı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ev sahibi ekip taraftarı ile yeni sezon ilk lig maçına çıktı. Fatih Terim'in öğrencileri sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Maçın ardından Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Albayrak'ın açıklamaları:

"Emre Akbaba için 48 saat telefon şarja bağlı bir taraftan konuşarak. Galatasaray formasını giymek istiyordu. Aşık olduğu renklere kavuşturdum onu. 3 tane pozisyona girdi bugün. Bize ileride çok çok faydası olacak."

"Transfer işlerine girmeyelim. Konuşunca fiyatı artıyor. Olduğu zaman toplanıp açıklıyoruz zaten."