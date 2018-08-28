Abdullah Avcı: "Kazanmak önemliydi"

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında iç sahada Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Geçen haftaki zihinsel yıpranmadan sonraki haftada maç kazanmak önemliydi. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Önümüzdeki haftadan sonra milli takım arasına gireceğiz. Sakat oyuncularımızın dönmesiyle beraber daha rekabetçi bir takım olmaya çalışacağız." dedi.

Sakat oyuncularının durumu hakkında da bilgi veren Avcı, şöyle konuştu:

"Adebayor’un bir sakatlığı vardı onu her ihtimale karşı kulübede tuttuk. Bajic golü atınca Adebayor’a ihtiyaç kalmadı. Adebayor gelecek haftaya yetişecek gibi duruyor. Clichy milli takım arasından sonra aramızda olacak. Emre kendisini iyi tanıyan bir oyuncu. Maçtan sonra konuştuk, ’Gelecek hafta olmaz, milli takım arasından sonra hazır olurum’ dedi."

Abdullah Avcı, Akhisarspor karşısında takımının ikinci golünü atan Riad Bajic’e tribünlerden gösterilen tepki hakkında ise şu yorumda bulundu:

"Taraftarların oyuncuların üzerinde yaptıkları baskı doğru değil. Oyunculara yapılan baskı bizim o anda kararımızı değiştirmemizi sağlamıyor. Bir sonraki maç için her oyuncunun değerlendirilmesi yapılıyor. Bajic’in oyunculuğunu mu tartışacağız? Bugün attığı golle iyi oyuncu mu oluyor? Baskı ile hiçbir şey olmuyor. Yanlış pasa yanlış ortaya da tribünler Avrupa’da destek veriyor. Baskı yapıldığı an oyuncunun performansı düşüyor. Bajic’in bugünkü performansından memnunum, attığı harika golle bize bir eşik atlattı."