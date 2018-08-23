ABD Açık’ta eşleşmeler belli oldu

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık’ta ilk tur eşleşmeleri belli oldu.

Turnuvanın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 27 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde oynanacak ana tablo maçlarının kura çekimi gerçekleştirildi.

Erkeklerde 1 numaralı seribaşı ve son şampiyon Rafael Nadal, ilk turda dünya 148 numarası David Ferrer ile karşılaşacak. 2 numaralı seribaşı Roger Federer, ilk mücadelesine klasmanın 177. basamağındaki Yoshihito Nishioka karşısında çıkacak.

Wimbledon ve Cincinnati Masters turnuvalarını kazanması sonrası dünya sıralamasında 6’ncılığa yükselen Novak Djokovic de ilk maçını dünya 40’ncısı Marton Fucsovics ile yapacak.

Kadınlarda dünya 1 numarası Simona Halep, ilk turda klasmanın 44. basamağındaki Kaia Kanepi, son şampiyon ve 3 numaralı seribaşı Sloane Stephens ise dünya 81’incisi Evgeniya Rodina ile oynayacak.

Turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan 17 numaralı seribaşı Serena Williams da ilk maçında dünya 60 numarası Magda Linette ile karşı karşıya gelecek.