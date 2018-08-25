A Milli Erkek Takımımız, günü tek idmanla tamamladı

Millilerimiz, Kranjska Gora Arena’da başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde akşam 2 saati aşkın idman yaptı. Ay-yıldızlılar akşam idmanında 3 gruba ayrıldılar. Millerimiz hücum ve savunma setleri üzerine 5’e 5 ve çift pota çalışma gerçekleştirdi. Savunmada özellikle teknik kadro tarafından Karadağ ve Slovenya’nın hücum tercihleri ile ilgili bilgiler paylaşıldı ve bu tercihlere yönelik de savunmalar çalışıldı. Millilerimiz Slovenya’daki antrenman programına yarın yapacağı akşam idmanıyla devam edecek.

A Milli Erkek Takımımız, hazırlıklarına 30 Ağustos’ta yine İstanbul’da devam edecek. 6-8 Eylül tarihleri arasında Almanya’da ev sahibi ülkenin yanı sıra Çekya ve İtalya’nın da katılacağı özel bir turnuva oynayacak olan Türkiye, hazırlıklarını 10-13 Eylül'de Ankara’da düzenlenecek kampla tamamlayacak.

2019 FIBA Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri İkinci Tur I Grubu'nda mücadele eden Ay-yıldızlılar, 14 Eylül'de Karadağ ile Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Karadağ maçının biletlerinin Mobilet üzerinden satışı devam ediyor. Bu maçın ardından Ljubljana'ya hareket edecek olan Milliler, 17 Eylül'de Slovenya ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Takımımız, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri İkinci Turu I Grubu'nda Karadağ ve Slovenya'nın yanı sıra İspanya, Letonya ve Ukrayna ile mücadele ediyor.