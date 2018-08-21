A Milli Erkek Takımımız günü çift antrenmanla tamamladı

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Kranjska Gora Arena’da başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde sabah 2 saat, akşam 2 saat olmak üzere yaklaşık 4 saat taktik çalıştı.

Milli Takımımız, akşam idmanında 4 takıma ayrıldı. Millilerimiz hücum ve savunma setleri üzerine çalışma gerçekleştirdi. Eylül ayında 2019 Dünya Şampiyonası Elemeleri kapsamında karşılaşacağımız Karadağ ve Slovenya’nın hücum taktikleri ve öne çıkan oyun tercihleri teknik ekip tarafından gösterilerek yapılacak savunmalar üzerinde duruldu.

A Milli Erkek Takımımız, hazırlıklarına 30 Ağustos’ta yine İstanbul’da devam edecek. 6-8 Eylül tarihleri arasında Almanya’da ev sahibi ülkenin yanı sıra Çekya ve İtalya’nın da katılacağı özel bir turnuva oynayacak olan Türkiye, hazırlıklarını 10-13 Eylül'de Ankara’da düzenlenecek kampla tamamlayacak.

2019 FIBA Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri İkinci Tur I Grubu'nda mücadele eden Ay-yıldızlılar, 14 Eylül'de Karadağ ile Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından Ljubljana'ya hareket edecek olan Milliler, 17 Eylül'de Slovenya ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Takımımız, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri İkinci Turu I Grubu'nda Karadağ ve Slovenya'nın yanı sıra İspanya, Letonya ve Ukrayna ile mücadele ediyor.