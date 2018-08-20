A Milli Erkek Basketbol Takımı Slovenya’da

2019 Dünya Şampiyonası elemelerinde oynayacağı Karadağ ve Slovenya maçları öncesinde, hazırlıklarını Slovenya’da sürdürecek olan A Milli Erkek Takımımız Atatürk Havalimanı’ndan kalkan uçakla Ljubjana’ya, ardından da kamp çalışmaları yapacağı Kranjska Gora’ya ulaştı.

2019 Dünya Şampiyonası elemeleri kapsamında 14 Eylül Cuma günü Ankara’da Karadağ ve 17 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak olan Ay-yıldızlılar, başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde çalışmalarını Slovenya’da sürdürecek.

A Milli Erkek Takımımız, hazırlıklarına 30 Ağustos’ta yine İstanbul’da devam edecek. 6-8 Eylül tarihleri arasında Almanya’da ev sahibi ülkenin yanı sıra Çekya ve İtalya’nın da katılacağı özel bir turnuva oynayacak olan Türkiye, hazırlıklarını 10-13 Eylül'de Ankara’da düzenlenecek kampla tamamlayacak.

2019 FIBA Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri İkinci Tur I Grubu'nda mücadele eden Ay-yıldızlılar, 14 Eylül'de Karadağ ile Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından Ljubljana'ya hareket edecek olan Milliler, 17 Eylül'de Slovenya ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Takımımız, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri İkinci Turu I Grubu'nda Karadağ ve Slovenya'nın yanı sıra İspanya, Letonya ve Ukrayna ile mücadele ediyor.