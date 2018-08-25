30 Ağustos Zafer Bayramı

Türk atletizminin son dönemine; uluslararası arenada kazandıkları madalyalarla damga vuran Ramil Guliyev ile Yasmani Copello gözünü, 30 Ağustos’ta Zürih’te koşulacak Elmas Ligi’nin (Diamond) finaline çevirdi.

Ramil ile Yasmani 5 kez yer aldığı 2018 Elmas Ligi yarışlarının 4’ünde kürsüde yer almayı başardı. Son olarak Polonya’daki bir turnuvada Ramil, dünyada yılın en iyi derecesinin koşulduğu 100 metrede yarışında 10.24’le 3. olurken ABD’li Ronnie Baker 9.87’yle 1.’lik elde etti. Müthiş bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan müthiş ikiliden; Ramil, 200 metrede 2017 Dünya şampiyonluğuna, 2018 Avrupa şampiyonluğu eklerken, Yasmin’i de 400m engellide 2016 Olimpiyat 3.’lüğü, 2017 Dünya ve 2018 Avrupa 2.’liği elde etmişti.