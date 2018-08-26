Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin ve şapka inkılabının 93. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 29. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi.

Kastamonu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca Uzun Yazı mevkisinde düzenlenen organizasyon, Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, burada yaptığı konuşmada, Kastamonu’nun 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu anımsattı.

Kültür başkenti etkinlikleri kapsamında birçok faaliyet yapıldığını anlatan Babaş, "Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları da bu bağlamda yaptığımız faaliyetlerimizden birisi. Günümüzde en çok ihtiyacımız olan şey birlik, beraberlik, hoşgörü, saygı, sevgi ve bunun yanında böyle güzel aktivitelerde beraber olabilmek." dedi.

Babaş, Kastamonu’yu tüm dünyaya tanıtmak için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kültüründen sporuna, doğasına, gastronomisine, her bakımdan Kastamonu’yu ele aldık. Güneyinden kuzeyine 12 ay turizm yapılabilecek bir şehir. 170 kilometre sahiliyle, dağları ve milli parklarıyla milattan öncelere dayanan kültürü, tarihi dokusuyla mükemmel bir şehir. Biz de bu mükemmel şehirde yaşayan insanlarız. O nedenle yaşadığımız şehrin kıymetini bilmeliyiz."

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç ise yarışların bu yıl 29’uncusunun yapıldığını ve federasyon hakemlerinin kontrolünde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından başlayan yarışlarda, Türkiye’nin farklı bölgelerinden getirilen 50 atla binicileri, rahvan ve dörtnal kategorilerinde mücadele etti. Yarışlarda dereceye girenlere, protokol üyelerince ödülleri verildi.

İngiliz safkan A kategorisinde yarışı birinci tamamlayan ve durmak için yavaşlayan Namık Özen’e ait "Dembaba" adlı atın ayağı kırıldı. At, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından yarış alanından çıkarıldı.

Kategorilerinde dereceye giren biniciler şöyle:

Rahvan koşusu

Üçlü tay: İsa İleri, Yılmaz Karabakal

Küçük orta: Şahap Gürsoy, Ali Ekber Karatepe, Muzaffer Topaloğlu

Büyük orta: Emircan Şerifoğlu, Sebahattin Kuzuoğlu

Baş altı: Ahmet Boyacı, Musa Taflan, Yılmaz Karabakal

Baş koşusu: Yahya Polat, Mehmet Falay, Yılmaz Karabakal

Dörtnal koşusu

Arap safkan A kategorisi: Bilgehan Babayiğit, Osman Göçmen, Mehmet Gezgin

Arap safkan B kategorisi: Serdar Öztufan, Hüseyin Arslan, Utku Aygün

İngiliz safkan A kategorisi: Namık Özen, Erdoğan İyidöner, Yüksel Kırık

İngiliz safkan B kategorisi: Utku Aygün, Hüseyin Arslan, Orhan Türkoğlu.