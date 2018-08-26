Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde düzenlenen 285. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde, İsmail Balaban başpehlivanlığı elde etti.

Çeşitli kategorilerde toplamda 700’e yakın güreşçinin mücadele ettiği güreşlerin finalinde, Tanju Gemici ile İsmail Balaban karşı karşıya geldi. İsmail Balaban, rakibini yenerek başpehlivan oldu.

Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş, yaptığı açıklamada, bu yıl güreş sahasının güreşçilerle dolduğunu ve vatandaşların müsabakaları ilgiyle izlediğini söyledi.

Güreş sahasındaki tribünlerin tamamlandığını ve vatandaşların müsabakaları daha rahat seyrettiğini dile getiren Ulaş, "İnşallah bundan sonrada güreşseverlerimiz burada izlemeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bu arada 3 yıldır güreş ağalığı yapan Ahmet Acar, yapılan ihalede ağalığı iş adamı Seyhan Arslan’a devretti. 155 bin lira ödeme taahüdüyle ağalığa seçilen Aslan, güreş sporuna destek vereceğini kaydetti.

Güreşleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi.