Beşiktaş'ın iki yıllığına Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius için yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu… Siyah-beyazlılar Alman kaleci için İngiliz ekibine ilk yıl 1 milyon, ikinci yıl da 1.5 milyon Euro ödeyecek.

Beşiktaş, ayrıca Lens örneğinde olduğu gibi anlaşmaya göre iki yıl sonunda Karius'un bonservisini 8 milyon Euro'ya almak zorunda. Kara Kartal, oyuncu ile yapılan sözleşmeye ise "25 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi koydurttu. Bu arada Karius'un yıllık maaşının bonuslarla birlikte 1.7 milyon Euro'yu bulduğu öğrenildi.

Kaynak: Sabah

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