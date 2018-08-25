Sancaktepe Belediyesinin 25.’sini düzenlediği Geleneksel Sancaktepe Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu.

Sancaktepe’de gerçekleştirilen ve toplam 350 bin lira ödüllü organizasyonda 34’ü başpehlivan olmak üzere 90 güreşçi mücadele etti.

Finalde Recep Kara’yı mağlup eden Ali Gürbüz, başpehlivanlığı kazandı. Ali Gürbüz’ün madalyasını Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem verdi. Ali Gürbüz, ayrıca 30 bin lira birincilik ödülünün de sahibi oldu.

Son iki senenin şampiyonu Fatih Atlı, çeyrek finalde elenerek altın kemerin sahibi olma şansını değerlendiremedi.

Bu arada 2019’da gerçekleştirilecek organizasyonun güreş ağalığını bu yıl olduğu gibi Ahmet Tüzün, en yüksek bedel olan 500 bin lirayla aldı.

Erdem: "Efsane isimler Sancaktepe’de"

Güreşlerle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, organizasyonun 25.’sini gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Mükemmel katılım var. Organizasyona 34’ü başpehlivan olmak üzere 90 sporcumuz katıldı. Geçmişten bugüne başpehlivan olan Recep Kara, Ali Gürbüz, Fatih Atlı ve İsmail Balaban dahil olmak üzere efsane isimler Sancaktepe’de." diye konuştu.

Sancaktepe Belediyesi olarak sporu sevdirmeye çalıştıklarını aktaran Erdem, şunları kaydetti:

"Ata sporumuz güreşe destek vermeye devam edeceğiz. 7 ay önce Şehit Selim Topal Er Meydanı’nın temelini attık. Toprak serimi devam ediyor, çimleri yetişmedi. Türkiye’ye örnek tesis olacak. İnşallah bu organizasyonun 26.’sını burada yapacağız. Türkiye’de ilk olan tesiste gelecek yıl müsabakaları yapacağız. Saunasından hamamına, soyunma odasından sosyal tesislerine kadar, üç tarafı kapalı tribün olacak. Yağlı güreşlere özel er meydanı yapıyoruz. Üç spor salonu yaptık, dördüncüsünü güreşe özel yapıyoruz. Milli takım da kamp yapacak."

Belediye olarak 22 bin lisanslı sporcuya sahip olduklarını vurgulayan Erdem, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinden sonra bu konuda ikinci durumdayız. 27 branşta çok sayıda başarılar elde ettik. Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda iki sporcumuz altın madalya aldı. Sancaktepe Belediyesi olarak hem tesisleşmede hem bilimsel çalışmada ciddi mesafe aldık. Bunun semeresini şampiyonalarda alacağız." ifadelerini kullandı.

Güreşseverlerin ilgisinden de memnun olduklarını belirten Erdem, "Sancaktepe’de güreşler geniş katılımlı seyirciyle organize ediliyor. Bu artarak devam edecek. Ata sporumuzu sahipleniyoruz, komşularımız da sahipleniyor. Güreş deyince Türk sporcular akla geliyor, bugün onların torunları burada mücadele veriyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Sonuçlar

Sancaktepe Yağlı Güreşleri’nde dereceye giren sporcular şunlar:

Başpehlivan: 1- Ali Gürbüz 2- Recep Kara 3- İsmail Balaban 3- Turan Balaban

Başaltı: 1- Mustafa Taş 2- Müren Mutlu 3- Gökhan Öz 3- Kenan Aydın

Büyük Orta: 1- Zafer Dama 2- Davut Demir 3- Serkan Çavuşoğlu 3- Fatih Al

Küçük Orta Büyük: 1- Murat Sert 2- Ali Turan 3- Arda Taşanar 3- Cafer Hami Çarkacı

Küçük Orta Küçük: 1- Özkan Şahin 2- Serdar Solak 3- İbrahim Karaduman 3- Mustafa Ergin

Deste Büyük: 1- Temel Altıntaş 2- Emircan Aslan 3- Enes Kösemusul 3- Şükrü Karapınar

Deste Küçük: 1- Alican Türk 2- Emircan Boğaz 3- Mustafa Sefa Lale 3- Ahmet Özlü

Ayak: 1- Furkan Taş 2- Tuncay Pırıldak 3- Engin Çetin Genli 3- Oğuzhan Uysal

Tozkoparan: 1- Batuhan Uzun 2- Hacı Ramazan Konak 3- Alaattin Pala 3- Mert Sezer