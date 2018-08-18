Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlenen 21. Geleneksel Anadolu’nun Kırkpınarı Tosya Yağlı Güreşleri başladı.

Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, Tosya Güreş Sahası’nda düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, belediye olarak spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını söyledi.

Güreşlerin oldukça çekişmeli mücadelelere sahne olacağını belirten Şahin, "Tosya Yağlı Güreşleri, Türkiye’nin önde gelen yüzlerce güreşçisinin katıldığı ülkemizin en büyük er meydanlarından biri haline geldi. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin rövanşının da adeta Tosya’da yapılacak olması güreşlerimize ayrı bir güzellik katıyor. Bütün güreşçilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şahin, güreşlere Türkiye genelinden 28’i başpehlivan olmak üzere yaklaşık 400 güreşçinin katıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından güreşler başladı.

Programa, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

AA