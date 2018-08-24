Son olarak Assassin's Creed Origins ile oyuncuların karşısına çıkan Ubisoft, bu kez Assassin's Creed Odyssey ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Antik Yunan topraklarında geçen yeni oyundan sonra geliştiricilerin seriye 1 sene ara vereceği ortaya çıktı. Origins piyasaya çıktıktan sonra Ubisoft'un uzun bir süre aynı mekanikleri üzerinden her sene oyun yapacağı tahmin ediliyordu. Ancak Ubisoft tahminleri yanılttı ve aynı Origins çıkmadan önce yaptığı gibi seriyi yine nadasa yatırma kararı aldı.

Bir sonraki yıl yeni Assassin's Creed olmayacak

Son oyunda, oynanışın iyice gizlilikten kopması yüzünden eleştirilerin odağı olan Ubisoft, bakalım Odyssey'in satışlarından memnun kalacak mı? Diğer bir yandan seriye iki sene ara verilmesi, bazı köklü değişikliklerin de habercisi olabilir. Belki de firma bir sonraki Assassin's Creed oyununu yeni nesil konsollar için çıkartmayı planlıyordur. Çünkü yeni nesil konsolların 2020 yılında çıkacağına dair güçlü iddialar bulunmakta.



