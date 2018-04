Son dakika - Adıyaman'da 5,1'lik deprem

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





nın () resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, s’te merkez üssüolankaydedildi. Sarsıntının yerin 9,17 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.Başbakan; "Samsat' ta meydana gelen depremden dolayı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Can kaybımız yok, bazı binalarda hasar var. Bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri. ve yapılması gereken yardımlar konusunda harekete geçilmiştir" dediKandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.4, derinliğini ise 13.4 km olarak açıkladı.Merkez üssü Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyü olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Samsat ve köylerindeki tüm okullar tatil edildi. Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, tüm ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, Samsat ve köylerinde can kaybının yaşanmadığını, 13 hafif yaralı olduğunu söyledi. İlçe genelinde arama tarama faaliyetlerine başlandığını aktaran Sezik, AFAD ekiplerinin de bölgeye intikal etmeye çalıştığını kaydetti.Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki depreme uykularında yakalanan vatandaşlar, yaşadıklarını anlattı. Depremzedelerden Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarsıntılar nedeniyle babasına ait evin kolonlarında hasar oluştuğunu dile getirdi. Geçen yılki depremi de yaşadığını anlatan Yılmaz, korktuklarını ifade ederek, ilçenin başka bir yere taşınmasını istediklerini belirtti. Yılmaz, "90 yaşındaki annemle babamın yaşadığı evde zarar var. Adıyaman merkezde yaşıyordum, depremi duyunca nasıl geldiğimi inanın hatırlamıyorum. Annem ve babam evde mahsur kalmıştı, sağ olsunlar kapıyı kırıp kurtarmışlar." dedi.İlçe esnafından Mustafa Yakaryılmaz da deprem sırasında panik yaşadıklarını ifade etti.Tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyleyen Yakaryılmaz, "Zaten evlerimizin çoğu boştu, kalanlar da darbe yedi. Geçen seneden beri evlere girmiyorduk. Ayakta kalan evler de gitti. Mağduruz ama Allah'tan gelene yapacak bir şey yok." diye konuştu.Yıkılan bir evin altında kalan yaklaşık 150 küçükbaş hayvandan sadece 3’ü canlı olarak kurtarılabildi.AFAD ve İtfaiye ekipleri küçükbaş hayvanları canlı olarak kurtarmak için uzun uğraşlar verdi. Küçükbaş hayvanlara ulaşmak için iş makineleriyle delik açıldı. Ekipler ahıra ulaştı ancak içindeki hayvanların telef olduğunu gördü. Ekipler 3 adet küçükbaş hayvanı canlı olarak kurtarabildi.Söz konusu olayın ardından geçen bir saatte büyüklükleri 1,4 ile 2,7 arasında değişen 8 artçı sarsıntı yaşandı. Bu arada, depremin etkisiyle ilçe merkezi ve köylerdeki bazı binalarda hasar oluştu. Sarsıntı anında panikleyen bazı vatandaşlara da 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman’ın yanı sıra Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır’da hissedilen deprem nedeniyle şu anda ilçe genelinde herhangi bir sıkıntı olduğuna dair bilginin ellerine ulaşmadığını söyledi.Samsat ilçesinde 2 Mart 2017 tarihinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Peşinden çok sayıda artçı depremin de yaşandığı ilçede gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarında, Samsat merkez ve köylerinde 2 bin 48 yapının bin 289'unun ağır hasarlı, 168'inin orta hasarlı, 542'sinin de az hasarlı veya hasarsız olduğu, buna göre ilçe merkezindeki yapıların yüzde 78'inin, köylerdeki yapıların ise yüzde 69,5'inin ağır hasarlı olduğu belirlenmişti.(Posta)