  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Maicon'la ilgili çarpıcı gerçek!

Galatasaray'ın eleştirilen ismi Maicon'un bir yılda tam 61 maçta forma giydiği ortaya çıktı.

  • - A
  • + A
Maicon'la ilgili çarpıcı gerçek!
Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Brezilya’da 21 kez Sao Paulo formasını giyen tecrübeli savunmacı, Türkiye’ye transferi gerçekleştikten sonra da lig, kupa ve Avrupa’da toplam 40 karşılaşmaya çıktı. Yaz dönemini tatilsiz geçiren futbolcu, bir yıl boyunca hiç dinlenmeden maçlarda görev aldı.

Galatasaray’da son dönemde performansı tartışılan Maicon’un bir senede 61 maça çıktığı, yoğun maç trafiği yüzünden dinlenme fırsatı dahi bulamamasının kendisini olumsuz etkilediği belirtildi.

Brezilya’dan geldiği için yaz döneminde dinlenme fırsatı bile bulamayan 29 yaşındaki futbolcu, 1 yıl içinde yoğun bir tempo geçirdi. Bu süreçte Maicon, Sao Paulo formasını 21 maçta giydi. Başarılı savunmacı, Paulisto Ligi’nde 10 maça çıkarken, Brezilya Seri A’da ise 7 maçta forma giydi. Maicon, Brezilya Kupası’nda ise 4 maçta takımdaki yerini aldı. Üstelik geldiği haziran ayında bile 5 lig maçına çıkmıştı.

Gelir gelmez oynadı

Dinlenme fırsatı bulamadan, transfer olduğu Galatasaray ile 13 ve 20 Temmuz’da Östersunds ile yapılan UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda katılan Sambacı, sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar lig, kupa, Avrupa ve hazırlık maçları olmak üzere 40 kez sahada yer aldı. Böylece 1 yılda Brezilyalı’nın oynadığı maç sayısı 61’i buldu.

2 senede 112 maç

Maicon, 2016 yılında ise Libertadores’le beraber 51 maçta takımının formasını giydi. 2 senede forma giydiği maç sayısı 112’i bulan Brezilyalı, sezon sonuna kadar bu rakamı daha da artıracak.

Bir futbolcunun böyle bir yoğunluğu kaldırmasının çok güç olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bunun performansına yansıdığına dikkat çektiler. Kupadaki Akhisar maçında performansı eleştirilen Maicon, Serdar Aziz’in cezalı duruma düşmesiyle beraber Beşiktaş derbisinde de sahadaki yerini alacak.

5: Nacional, Porto ve Sao Paulo formalarını giydikten sonra Galatasaray’a gelen Maicon, bu sezon attığı 5 golle kariyer rekorunu kırdı. Daha önce Porto formasıyla ligde üç gole ulaşabilmişti.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





0 YORUM GİRİŞ YAP
Maicon'la ilgili çarpıcı gerçek!
Şenol Güneş'e müdahale eden doktor konuştu: Bize geldiğinde...
Fenerbahçe ligin yıldızını transfer ediyor!
Aykut Kocaman: Sahadan çekilen Beşiktaş'tı!
Fenerbahçe-Antalyaspor maçında sürpriz konuk
Fatih Terim'in 1 numaralı hedefi Emre Akbaba
Fanatik yazarlarının Fenerbahçe - Antalyaspor maçı yorumları
İsla yine kadro dışı
(ÖZET) Fenerbahçe-Antalyaspor maç sonucu: 4-1
'İçine Iniesta kaçmış'
4 büyüklerde forma giyen yıldızlar şimdi neredeler?
Erman Özgür: Hakemi Fenerbahçe'nin kazanması kurtardı!
Napoli efsanesi geri mi dönüyor!
Şenol Güneş'in koridorda yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Beşiktaş'ın derbi planı hazır
Rıdvan Dilmen: Bence Şenol Güneş'in başı kanamadı
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
    4- 1
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 30 60
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 30 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »