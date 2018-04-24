Maicon'la ilgili çarpıcı gerçek!

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Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre;’da 21 kezformasını giyen tecrübeli savunmacı, Türkiye’ye transferi gerçekleştikten sonra da lig, kupa ve Avrupa’da toplam 40 karşılaşmaya çıktı. Yaz dönemini tatilsiz geçiren futbolcu, bir yıl boyunca hiç dinlenmeden maçlarda görev aldı.’da son dönemde performansı tartışılan’un bir senede 61 maça çıktığı, yoğun maç trafiği yüzünden dinlenme fırsatı dahi bulamamasının kendisini olumsuz etkilediği belirtildi.Brezilya’dan geldiği için yaz döneminde dinlenme fırsatı bile bulamayan 29 yaşındaki futbolcu, 1 yıl içinde yoğun bir tempo geçirdi. Bu süreçte Maicon, Sao Paulo formasını 21 maçta giydi. Başarılı savunmacı, Paulisto Ligi’nde 10 maça çıkarken, Brezilya Seri A’da ise 7 maçta forma giydi. Maicon, Brezilya Kupası’nda ise 4 maçta takımdaki yerini aldı. Üstelik geldiği haziran ayında bile 5 lig maçına çıkmıştı.Dinlenme fırsatı bulamadan, transfer olduğu Galatasaray ile 13 ve 20 Temmuz’da Östersunds ile yapılan UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda katılan Sambacı, sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar lig, kupa, Avrupa ve hazırlık maçları olmak üzere 40 kez sahada yer aldı. Böylece 1 yılda Brezilyalı’nın oynadığı maç sayısı 61’i buldu.Maicon, 2016 yılında ise Libertadores’le beraber 51 maçta takımının formasını giydi. 2 senede forma giydiği maç sayısı 112’i bulan Brezilyalı, sezon sonuna kadar bu rakamı daha da artıracak.Bir futbolcunun böyle bir yoğunluğu kaldırmasının çok güç olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bunun performansına yansıdığına dikkat çektiler. Kupadaki Akhisar maçında performansı eleştirilen Maicon, Serdar Aziz’in cezalı duruma düşmesiyle beraber Beşiktaş derbisinde de sahadaki yerini alacak.Nacional, Porto ve Sao Paulo formalarını giydikten sonra Galatasaray’a gelen Maicon, bu sezon attığı 5 golle kariyer rekorunu kırdı. Daha önce Porto formasıyla ligde üç gole ulaşabilmişti.