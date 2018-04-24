Kral Roberto Soldado!

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Sarı-lacivertlilerde’a karşı ikinci golü kaydeden, hem formunu sürdürdü hem de takımının en skoreri oldu.forvet, bu sezon ligde 7. golünü ağlara gönderirken, son 4 maçta 4 gol atmayı başardı. Kayserispor’a 2, ardından’a 1 gol atan Soldado, Antalyaspor maçını da boş geçmedi.(Milliyet)