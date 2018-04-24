Kim elendi Survivor'dan! Survivor kim elendi? İşte elenen isim...

Survivor eleme adayları kimler oldu?

Sahra kimdir?





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'da heyecan dorukta! Reyting rekorları kıran yarışma programında haftalar ilerledikçe yarışmada heyecan da artıyor. Sürpriz bir şekilde sakatlananyarışmadan çıkmak zorunda kaldı. Ayrıcaheyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununu Gönünllüler takımı kazandığı için ünlülertakımından 3 kişi eleme adayları oldu. Mustafa Kemal, Sahra ve Adem üçlüsünden biri yapılan halk oylaması sonrası adaya veda etti.Survivor 2018'de yapılan halk oylaması sonrası en az oyu alarak adaya veda eden isimoldu.Buna göre haftanın eleme adayları Mustafa Kemal, Sahra ve Adem oldu.Elenen isim Acun Ilıcalı'nın açıklaması ile Sahra oldu.Sahra Işık, 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu olarak bilinen Sahra, Fenerbahçe’de forma giyerken, bir yandan da modellik kariyeri üzerine çalışmalarda bulundu. 2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında 3. olarak dikkatleri çeken ve Türkiye’yi Malezya’da temsil eden Sahra Işık, 2014 ve Survivor All Star’da mücadele eden isimlerden biri oldu.Survivor'da oynanacak olan ödül oyununda büyük bir şok yaşanıyor. Ünlüler takımı yarışmacısı Elif, oyun oynandığı sırada kafasını arabanın demirine çarparak sakatlanıyor. Çığlıklarıyla adayı inleten Elif'e sağlık ekipleri ve arkadaşları müdahale ediyor. Elif'in durumunun ne olacağı merak konusu.Dokunulmazlık oyunlarda artık sistem eskiye döndü. Bu sezon haftada bir kez oynanan dokunulmazlık oyunu, artık 2 kez oynanacak. Elemeye 4 kişi çıkacak ve içlerinden bir kişi adaya veda edecek.Profesyonel Rugby oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusudur. Rugby'nin yanında Crossfit ilede ilgilenen Mustafa Kemal Kurt, bu alandada uluslararası müsabakalarda yer almıştır.Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşamına İstanbul'da devam etmektedir. Son olarak Survivor 2018'e dahil olması ile adından söz ettiren Mustafa Kemal Kurt, Gönüllüler Takımının iddialı yarışmacılarından biri olacak.