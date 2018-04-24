‘Kadıköy çağrısı’na Muslera’dan destek!

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Bu fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, Muslera'nın da beğenenler arasında yer alması dikkat çekti. Volkan'ın bu fotoğrafını Fenerbahçe'nin eski yıldızı, Göztepe forması giyen Selçuk Şahin de beğendi.(Sabah)