Giuliano’dan kariyer rekoru

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Sabah Gazetesi'nden Taner Karaman'ın derlediği bilgilere göre;karşısında üç asist ve bir golle yıldızlaşanlı oyuncu, kariyer rekoruna imza attı. Brezilyalı futbolcu ligdeile 18 gole katkı sağlarken, ligler hesaba katıldığında ilk defa böylesine yüksek bir değere ulaştı.Daha önce 2012-2013 sezonunda Ukrayna ekibiile 10 gol atıp, 5 asist yapan tecrübeli oyuncu, dün akşam dört gole de etki etti ve Dnipro'daki performansını geride bıraktı. Giuliano teknik direktör'la kariyer rekorunu kırdı. Sarı-lacivertli takım sezon başında Giuliano'yu'ten transfer etmişti. Giuliano maç sonrası, "Takımın başarılı olması için çaba gösteriyorum" dedi.