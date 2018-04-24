Galatasaray'da tek eksik Sneijder

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Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın derlediği habere göre; lider'ın bu sezon yaşadığı iniş-çıkışlar ve sarı-kırmızılı kulüpte yaşananlar akıllaraın kazanıldığıdönemini getiriyor. İşte iki sezon arasındaki ortak noktalar:olağanüstü seçim kararı aldı. Başkan değişti.gibi sezon sonu seçime gitme sözü verdi.da ligin ilk yarısında görevden alındı.Belinden ameliyat olan, 2014-15 sezonu ikinci yarısında 2 ay oynamamıştı. Melo'nun halefida dizinden yaşadığı sakatlık yüzünden 8 maç kaçırdı.Melo'nun boşluğunu sürpriz şekilde takım içindendoldurmuştu. Bu sezon da şapkadançıktı!2014-15 sezonu şampiyonluğunun gizli kahramanıydı. Yasin Öztekin gibiattığı hayati gollerle kulübeden katkı yapan isim oldu.4. yıldızın kazanılmasında başroldeydi. Uruguaylı kaleci son dönemdeki performansıyla eski şampiyonluk günlerini taraftara hatırlattı.katkısını'ten fazlasıyla alan Galatasaray'da tek eksik. Hollandalı yıldızın 10 numarasını sırtına geçiren, hâlâ beklentilerin çok uzağında...