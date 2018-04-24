Fenerbahçe'de peruk alarmı!

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'insında'u 4-1 mağlup eden'de maç öncesindeüst düzeyde tuttu.maç öncesi yaptığı aramada yaralayıcı aletlerle birlikteları da içeri sokmadı.Antalyaspor maçı öncesi güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuldu. Hafta arasında Türkiye Kupası'nda yarıda kalan F.Bahçe-Beşiktaş maçındaki olaylar sonrası dün maça gelen taraftarlar sıkı aramadan geçirildi. Polisin maç öncesi yaptığı aramada yaralayıcı maddeler toplanırken, taraftarların yanlarında getirdikleri sarı-lacivert renkteki peruklar da içeri sokulmadı. Hatırlanacağı gibi kupa derbisinde Beşiktaş kulübesine peruk da atılmıştı.(Sabah)