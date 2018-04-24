Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde soruşturma büyüyor





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Geçen hafta perşembe günü'nda, çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan Fmaçıyla ilgili yürütülenkapsamındana alınanların sayısı dün itibariyle 31'e yükseldi. Beşiktaş Teknik Direktörü'in yaralandığı olaylara ilişkin İstanbultarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün 8 kişi daha gözaltına alındı.in yakaladığı şüpheli sayısı böylece 31'e yükseldi. Bu şahıslar arasında Şenol Güneş'i yaraladığı belirtilen S.D. de yer alıyor.Olaylar sırasında Beşiktaşlı yedek kalecitarafından yumruklandığını belirten'ndakiE.P, şikayetçi oldu. Zengin'in kendisine hakaret ederek saldırdığını anlatan güvenlik görevlisi, basına yansıyan bazı görüntüleri de delil göstererek Tolga'nın cezalandırılmasını istedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de olaylara dair yaptığı basın toplantısında güvenlikçilerden şikayetçi olmuş ve Beşiktaşlı futbolcuların güvenlikler tarafından darp edildiğini söylemişti.(Sabah)