Di Francesco’dan Cengiz’e övgü





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool’a konuk olacak Roma’nın teknik direktörü Eusebio Di Francesco, milli futbolcu Cengiz Ünder’e güvendiğini söyledi.Di Francesco, bugün oynanacak maç öncesi Anfield Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında, Liverpool’un tehlikeli oyuncuları olduğunu hatırlatarak, "Yalnızca Muhammed Salah’ı durdurmaya konsantre olmayacağız. Liverpool hücum hattındaki diğer iki oyuncu da (Roberto Firmino ve Sadio Mane) çok önemli." diye konuştu.2017 yazında Roma’dan Liverpool’a transferi sonrası 46 maçta 41 gol ve 13 asist üreten Salah’ı çalıştırmak isteyip istemeyeceği sorulan Di Francesco, "Salah artık Roma’nın oyuncusu değil.Kadromuzda Cengiz Ünder gibi büyük potansiyel sahibi oyuncular var. Cengiz’e güveniyorum, genç ve yetenekli bir futbolcu" ifadelerini kullandı.Di Francesco ayrıca ilk 11’de Cengiz’in mi yoksa Patrik Schick’in mi yer alacağına, sahadaki dizilişe göre karar vereceğini aktardı.