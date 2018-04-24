Derbide gözler Talisca'da olacak

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'ın bu sezonki en formda oyuncularından biri olan, 3-1 kazanılan Yeni Malatyaspor karşılaşmasındaki performansıyla bir kez daha gözdoldurdu. Skor 1-1 devam ederken sahneye çıkan ve kafayla takımını 2-1 öne geçiren golü atan Talisca, yine kritik anda sahaya çıkıp, takımına galibiyeti getirdi. Ligdeki son 4 maçta 3 gol ve 1 asistle oynayan Talisca, şu ana kadar 43 maçta (Yarıda kalan kupa maçı da dahil) toplamda 19 golün (13’ü ligde) yanı sıra 5 de asist yaptı. Takımının en golcü ismi olan Sambacı’yı, 15 golle Alvaro Negredo ve 14 golle Ryan Babel takip etti.Ligde 13 golü olan ve bu kulvarda geçen sezonki sayısına ulaşan yıldız futbolcu, 1 gol daha atması halinde kariyerinin en yüksek gol rakamına ulaşacak. Toplamdaki 19 golüyle zaten en iyi sezonunu geçiren Brezilyalı futbolcu, sezonun maçı olarak gösterilen Galatasaray derbisinde forma giymesi halinde bir sezonda en çok maça çıktığı (44) Benfica’daki 2014-15 sezonunu da egale etmiş olacak.