Çocuk Bayramı’nda küfürlü tezahürat!

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Kadıköy şöleni Yönetimin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda oynanan Antalya maçı için yaptığı, “Çocuklarınızı alın gelin, bayramı birlikte kutlayalım” çağrısı yanıt buldu.Sarı- Lacivertli futbolseverler, çocuklarını da alarak zorlu maçta takımlarına destek olmak için tribünlerin yolunu tuttu. Mücadeleyi yaklaşık 30 bin taraftar stattan izledi. Minikler, maçı büyük bir heyecanla takip etti. Fenerbahçe, sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrılarak, Sarı-Lacivertli çocuklara en güzel bayram hediyesini verdi. Çocuklar, Ülker Stadı’ndan son derece mutlu bir şekilde ayrıldı.Ülker Stadı tribünlerinde son derece güzel görüntüler vardı. Ancak binlerce çocuk taraftarın geldiği maçta, Şenol Güneş aleyhine yapılan küfürlü tezahüratlar, Sarı-Lacivertli futbolseverlere yakışmadı.Tribündeki bir grubun yaptığı bu kötü harekete diğer bölümlerden tepki de geldi. Kupa maçında başı yarıldığı için sahayı terk eden Şenol Güneş için ayrıca “Şenol ölmedi, kalbimizde yaşıyor” tezahüratları da yapıldı.