Bravo Quaresma!

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Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre;maçında sarı kart sınırındaki oyunculardan kimsenin cezalı duruma düşmemesine sevinen’yı ise özel olarak takdir etti.Siyah-beyazlılar maçın 42. dakikasında Murat Yıldırım’ın sert faulüne hedef olan Portekizli yıldız için, “Quaresma’nın rakibine karşılık vermeyerek derbi öncesi kendisini riske atmaması çok iyi oldu” yorumunu yaptı.Ceza sınırında olduğu için Malatyaspor maçı öncesi iki kez uyarılan Quaresma sakin tavırlarıyla hem teknik heyet hem de yönetimin alkışını aldı.Malatyalı oyuncu Murat Yıldırım’ın Quaresma’yı tahrik etmeye çalıştığını düşünen siyah-beyazlı yöneticilerin, “Sanki kart görerek derbide oynamaması için yapılmış bir faul gibiydi. O an Quaresma’nın ayağa kalkarak Murat’a tepki vereceğini düşündük ama korkulan olmadı. Demek ki yapılan uyarılar işe yaradı. Quaresma sezon sonuna kadar sarı kart görmemeli. Kalan maçlar şampiyonluk açısından çok önemli” ifadelerini kullandığı aktarıldı.Bu arada maçtan sonra Quaresma’ya yaptığı faülün fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, “Elimizden gelen her şeyi yaptık ama malesef olmadı” diye yazan Murat Yıldırım yoğun tepkiler üzerine bu paylaşımı hesabından sildi.