Beşiktaş'ın derbi planı hazır

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Yeni Malatyaspor galibiyetiyle şampiyonluk yolunda bir kritik galibiyete daha imzasını atan Beşiktaş'ta gözler artık, Galatasaray'la pazar günü deplasmanda oynanacak olan derbiye çevrildi.Bu mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak olan Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Şenol Güneş de, şimdiden zorlu karşılaşmanın planlarını yapmaya başladı. Caner Erkin'in, Malatya maçında sakatlanması ve sezonu kapatması sebebiyle Güneş, Adriano'yu sağ bekten sola çekecek, onun boşluğunu da Gökhan Gönül'le dolduracak.Diğer tarafta olaylı Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören ve kurallar gereği en az 2 maç ceza alma ihtimali bulunan Pepe'nin durumuna göre de Tosiç'in stoperdeki partneri olarak Vida hazırlanacak. Eğer Pepe'ye 1 maç verilirse, Portekizli oyuncu bu cezasını Malatya karşısında çektiği için Galatasaray karşısında sahada olabilecek.