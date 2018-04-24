Aatif Chahechouhe durdurulamıyor

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’nin Faslı yıldızıyükselen performansını devam ettiriyor. Aatif son haftalarda yakaladığı çıkışıkarşısında da bozmadı.Tecrübeli futbolcu attığı şık golle hem maçın açılışını yaptı hem de serisini sürdürdü. Ligde 22. haftadaki Alanyaspor maçıyla asist yapıp, ilk kez bu sezon skor katkısı veren Aatif, daha sonra ligde çıktığı 6 maçta 4 gol atmayı başardı. Aatif ayrıca bu mücadeleyle beraber son 3 maçında da ağları havalandırdı.Aatif, Fenerbahçe’de Spor Toto Süper Lig maçlarında çektiği son 4 isabetli şutunda 4 gol buldu.(Milliyet)