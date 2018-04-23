Trabzonspor’u bekleyen tehlike

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Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre; geçtiğimiz ay'nun bonservis bedelinin bir kısmının Trencin kulübüne ödenmemesi sebebiyle, '' getirileniçin yeni bira daha kapıda.. Geçen sezon başı'yı 4 milyon 750 bin Euro karşılığında transfer eden, bu bedelin bir kısmını sezon başı, kalanı ise devre arası sonrası ödemeyi taahhüt eden bordo-mavili kulübün, ödemeleri yapamadığı ortaya çıktı. Eski yönetim tarafından yapılmayan ödemeler sonrasında, Trabzonspor'u'ya şikayet etti. "" cezası gelebileceği iddiaları için Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Uzun süredir ödemelerde aksamalar vardı. Şu an yeni bir yasak yok ama yarın ne olur veya olmaz bakıyoruz" yorumunu yaptı.Trabzonspor, Sosa için Milan'a önce 1 milyon 350 bin Euro kiralama bedeli ödedi, akabinde 3 milyon 400 bin Euro daha ödeyerek satın alma opsiyonunu kullandı. 2017-2018 sezonunun ilk devresi için 1 milyon 620 bin Euro kazanan Sosa, ikinci yarı için de aynı ücreti alacak. Sosa'nın 2018-2019 sezonu için 3 milyon 320 bin, 2019-2020 sezonu için de 3 milyon 240 bin garanti ücret ödemeleri bulunuyor. Sosa'nın toplam maliyeti 14 milyon 550 bin Euro'yu (yaklaşık 73 milyon TL) buluyor.Trabzonspor, Süper Lig'de evinde en çok yenilgi alan takımlardan oldu. Karadeniz ekibi, sahasında daha çok puan toplasa da, dış sahaya göre iç sahada daha çok mağlubiyete uğradı. Bordomavililer, bu sezon evinde oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Ligde bordo-mavililerle birlikte iç sahada en çok yenilgi alan takımların başında Alanyaspor (7), Gençlerbirliği (5), Akhisarspor (5) geliyor.