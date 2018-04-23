Trabzonspor dağıldı

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Geçtiğimiz hafta Osmanlıspor ile berabere kalan, bu hafta ise taraftarı önünde Sivas’a mağlup olan Bordo-Mavililer, bu iki maçta sadece 4 puan değil yıldızlarını da kaybetti. Osmanlı karşısında mücadelenin son 6 dakikasını sakat sakat oynayan ve yapılan kontroller sonucunda daha önce ameliyat olduğu dizinde esneklik oluşan Onur Kıvrak’ın sezonu kapattığı açıklanmıştı. Yedek kaleci Esteban’ın da sakatlığının sürmesi nedeniyle Sivas maçında kaleye 22 yaşındaki Uğurcan Çakır geçmişti. Ancak bu karşılaşmada da Trabzonspor açısından işler istenildiği gibi gitmedi.Fırtına hem sahadan 2-0 mağlup ayrıldı hem de Uğur, Kamil Ahmet, Rodallega ve Okay’ı sakatlığa kurban verdi. Uğur ve Kamil Ahmet ilk yarıda oyundan çıkarken, Rodallega ile Okay ise mücadeleyi tamamlayabildi. Maçın ardından yapılan kontroller sonrasında ise Uğur’un sağ arka adalesinde yaralanma, Kamil Ahmet’in ise sağ diz iç yan bağında 2. derece zorlanma tespit edildiği ve bu iki oyuncunun da sezonu kapattığı belirtildi. Rodallega ve Okay hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, iki yıldızın da ağrılarının sürdüğü öğrenildi.Teknik direktör Rıza Çalımbay ise Antalyaspor karşısında kuracağı kadroyu şimdiden düşünmeye başladı. İlk 11’de büyük ölçüde değişikliğe gidecek olan tecrübeli çalıştırıcı, kaleyi yine Uğurcan’a emanet etmeye hazırlanırken, savunma dörtlüsünü ise Pereira, Durica, Hubocan ve Novak’tan oluşturmayı planlıyor. Çalımbay, Okay’ın da mücadeleye yetişememesi durumunda ise orta sahada Onazi’ye şans vermeyi düşünüyor.Onur Kıvrak, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Başarılı kaleci yeni sezon hazırlıklarına kadar tedavi sürecine girdi.Son haftaların dikkat çeken ismi Kamil Ahmet’e nazar değdi. Genç oyuncu kalan 4 haftada formasından uzak kalacak.