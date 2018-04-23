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Trabzonspor dağıldı

Osmanlı karşısında Onur Kıvrak’ı kaybeden Trabzonspor, Sivas maçında ise daha ağır bir tablo ile karşı karşıya kaldı. Sakatlığı nedeniyle ilk yarıda oyundan çıkan Uğur ile Kamil Ahmet sezonu kapatırken, Okay ve Rodallega’nın da ağrıları olduğu öğrenildi.

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Trabzonspor dağıldı
Geçtiğimiz hafta Osmanlıspor ile berabere kalan, bu hafta ise taraftarı önünde Sivas’a mağlup olan Bordo-Mavililer, bu iki maçta sadece 4 puan değil yıldızlarını da kaybetti. Osmanlı karşısında mücadelenin son 6 dakikasını sakat sakat oynayan ve yapılan kontroller sonucunda daha önce ameliyat olduğu dizinde esneklik oluşan Onur Kıvrak’ın sezonu kapattığı açıklanmıştı. Yedek kaleci Esteban’ın da sakatlığının sürmesi nedeniyle Sivas maçında kaleye 22 yaşındaki Uğurcan Çakır geçmişti. Ancak bu karşılaşmada da Trabzonspor açısından işler istenildiği gibi gitmedi. 

Sakat sakat tamamladılar

Fırtına hem sahadan 2-0 mağlup ayrıldı hem de Uğur, Kamil Ahmet, Rodallega ve Okay’ı sakatlığa kurban verdi. Uğur ve Kamil Ahmet ilk yarıda oyundan çıkarken, Rodallega ile Okay ise mücadeleyi tamamlayabildi. Maçın ardından yapılan kontroller sonrasında ise Uğur’un sağ arka adalesinde yaralanma, Kamil Ahmet’in ise sağ diz iç yan bağında 2. derece zorlanma tespit edildiği ve bu iki oyuncunun da sezonu kapattığı belirtildi. Rodallega ve Okay hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, iki yıldızın da ağrılarının sürdüğü öğrenildi.

Çalımbay planlara başladı

Teknik direktör Rıza Çalımbay ise Antalyaspor karşısında kuracağı kadroyu şimdiden düşünmeye başladı. İlk 11’de büyük ölçüde değişikliğe gidecek olan tecrübeli çalıştırıcı, kaleyi yine Uğurcan’a emanet etmeye hazırlanırken, savunma dörtlüsünü ise Pereira, Durica, Hubocan ve Novak’tan oluşturmayı planlıyor. Çalımbay, Okay’ın da mücadeleye yetişememesi durumunda ise orta sahada Onazi’ye şans vermeyi düşünüyor.

Onur Kıvrak, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Başarılı kaleci yeni sezon hazırlıklarına kadar tedavi sürecine girdi.

Son haftaların dikkat çeken ismi Kamil Ahmet’e nazar değdi. Genç oyuncu kalan 4 haftada formasından uzak kalacak.


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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
    4- 1
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 30 60
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 30 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
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17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
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