THY EuroLeague'de Play-Off heyecanı devam ediyor

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Basketbol THY EuroLeague'de play-off çeyrek final heyecanı, üçüncü karşılaşmalarla devam edecek.Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş’un da mücadele ettiği play-off çeyrek finallerinde üçüncü maçlar, yarın ve 25 Nisan Çarşamba günü oynanacak.Sarı-lacivertliler, 2-0 önde olduğu serinin üçüncü maçında, İspanya’nın Baskonia takımına Fernando Buesa Arena’da TSİ 22.00’de konuk olacak.Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmayı kazanması halinde adını Dörtlü Final’e yazdıracak.THY EuroLeague'de play-off çeyrek final üçüncü maçlarının programı (TSİ) şöyle:20.00 Zalgiris (Litvanya) - Olympiakos (Yunanistan) (1-1)22.00 Baskonia (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş (0-2)19.45 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) (1-1)20.00 Khimki (Rusya) - CSKA Moskova (Rusya) (0-2)