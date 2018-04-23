  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Son dakika | Çiftlikbank yazılımcısı gözaltında - Çiftlik bank nedir?

Son dakika - Çiftlik Bank soruşturması kapsamında yapılan operasyonda, Çiftlikbank kurgusunun yazılımcısı olduğu iddia edilen Cudi Cumhur Y. gözaltına alındı.

  • - A
  • + A
Son dakika | Çiftlikbank yazılımcısı gözaltında - Çiftlik bank nedir?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yapan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün yaptıkları operasyonla Çiftlikbank kurgusunun yazılımcısı olduğu iddia edilen Cudi Cumhur Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
 

ÇİFTLİK BANK NEDİR?


Çiftlik Bank, internet aracılığıyla oynanan sanal bir oyun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanıcılar sitede üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra sanal tarım yatırımları gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda kullanıcının siteye yatırdığı paraya göre, tavuk, arı veya keçi satın alınabiliyor. Üyeler, sanal yatırımın ardından yüzde 40'a yakın kazanç elde ediyor. Ancak her titan yönteminde olduğu gibi burada da asıl kazanç üyelik sisteminden geliyor. Sistem içindeki ödeme trafiği ise Papara adı verilen bir yazılım kullanılarak sağlanıyor.

SPK raporuna göre Çiftlik Bank sistemiyle 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL para toplantı. Yine rapora göre 62 bin 877 kişiye 393.3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan 113.4 milyon liranın ise Kıbrıs'a ve Çitlik Bank CEO’su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.


SPK incelemesi devam eden şirket 09.01.2018 tarihi itibariyle üyelik alımını durdurduğunu ilan etti. Kararın gerekçesi ise saadet zinciri, ponzi gibi iddialar. Açıklamada "Çiftlik bank oluşturulan tüm olumsuz algıları ve ön yargıları durdurmak, iddia edildiği gibi Ponzi Sistem veya Saadet Zinciri olmadığını ispat etmek üzere sisteme yeni üyelik alımıaskıya alınmıştır' denildi.

ÇİFTLİK BANK NASIL ÇALIŞIYOR?

Kurulan internet sitesinde Çiftlik Bank şöyle tanıtılıyor: "Çiftlik Bank kendini ne kadar bir oyun olarak tanımlasa da aslında büyük karlar elde edebileceğiniz bir yatırım aracıdır. Yaptığınız gerçek yatırımlar ile çeşitli hayvanlar satın alabiliyorsunuz ve Çiftlik Bank sitesine yapacağınız düzenli ziyaretler ile gerçek para kazanıyorsunuz. Çiftlik Bank ise sizin yaptığınız yatırımları gerçek anlamda hayvan ve arazi satın alımları ile değerlendiriyor. Sistemde hayvanların ömrü genel olarak 365 gündür. Saanen keçisi bu konuda istisnadır ve ömrü 700 gündür. Yatırdığınız tutarı 4-6 ay arasında geri almış oluyorsunuz ve bundan sonraki aylar kazandığınız her kuruş sizin kar hanenize yazılıyor. Hayvanın sanal ömrü sona erdiğinde o hayvandan daha fazla gelir elde edemiyorsunuz ve yeni yatırımlar yapmanız gerekiyor. Düzenli ve mantıklı bir şekilde Çiftlik Bank'ta vakit geçirdiğiniz de yaptığınız 1000 TL'lik bir yatırım 1 sene sonra size en az 2200,00 TL olarak geri dönüyor. Maksimum seviyede faydalanmanız durumunda ise 1000 TL başına 2800 TL'ye kadar kazanabilirsiniz."


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





0 YORUM GİRİŞ YAP
Maicon'la ilgili çarpıcı gerçek!
Şenol Güneş'e müdahale eden doktor konuştu: Bize geldiğinde...
Fenerbahçe ligin yıldızını transfer ediyor!
Aykut Kocaman: Sahadan çekilen Beşiktaş'tı!
Fenerbahçe-Antalyaspor maçında sürpriz konuk
Fatih Terim'in 1 numaralı hedefi Emre Akbaba
Fanatik yazarlarının Fenerbahçe - Antalyaspor maçı yorumları
İsla yine kadro dışı
(ÖZET) Fenerbahçe-Antalyaspor maç sonucu: 4-1
'İçine Iniesta kaçmış'
4 büyüklerde forma giyen yıldızlar şimdi neredeler?
Erman Özgür: Hakemi Fenerbahçe'nin kazanması kurtardı!
Napoli efsanesi geri mi dönüyor!
Şenol Güneş'in koridorda yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Beşiktaş'ın derbi planı hazır
Rıdvan Dilmen: Bence Şenol Güneş'in başı kanamadı
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
    4- 1
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 30 60
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 30 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »