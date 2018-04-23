Son dakika | Çiftlikbank yazılımcısı gözaltında - Çiftlik bank nedir?

ÇİFTLİK BANK NEDİR?





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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yapan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün yaptıkları operasyonla Çiftlikbank kurgusunun yazılımcısı olduğu iddia edilen Cudi Cumhur Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Çiftlik Bank, internet aracılığıyla oynanan sanal bir oyun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanıcılar sitede üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra sanal tarım yatırımları gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda kullanıcının siteye yatırdığı paraya göre, tavuk, arı veya keçi satın alınabiliyor. Üyeler, sanal yatırımın ardından yüzde 40'a yakın kazanç elde ediyor. Ancak her titan yönteminde olduğu gibi burada da asıl kazanç üyelik sisteminden geliyor. Sistem içindeki ödeme trafiği ise Papara adı verilen bir yazılım kullanılarak sağlanıyor.SPK raporuna göre Çiftlik Bank sistemiyle 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL para toplantı. Yine rapora göre 62 bin 877 kişiye 393.3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan 113.4 milyon liranın ise Kıbrıs'a ve Çitlik Bank CEO’su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.SPK incelemesi devam eden şirket 09.01.2018 tarihi itibariyle üyelik alımını durdurduğunu ilan etti. Kararın gerekçesi ise saadet zinciri, ponzi gibi iddialar. Açıklamada "Çiftlik bank oluşturulan tüm olumsuz algıları ve ön yargıları durdurmak, iddia edildiği gibi Ponzi Sistem veya Saadet Zinciri olmadığını ispat etmek üzere sisteme yeni üyelik alımıaskıya alınmıştır' denildi.Kurulan internet sitesinde Çiftlik Bank şöyle tanıtılıyor: "Çiftlik Bank kendini ne kadar bir oyun olarak tanımlasa da aslında büyük karlar elde edebileceğiniz bir yatırım aracıdır. Yaptığınız gerçek yatırımlar ile çeşitli hayvanlar satın alabiliyorsunuz ve Çiftlik Bank sitesine yapacağınız düzenli ziyaretler ile gerçek para kazanıyorsunuz. Çiftlik Bank ise sizin yaptığınız yatırımları gerçek anlamda hayvan ve arazi satın alımları ile değerlendiriyor. Sistemde hayvanların ömrü genel olarak 365 gündür. Saanen keçisi bu konuda istisnadır ve ömrü 700 gündür. Yatırdığınız tutarı 4-6 ay arasında geri almış oluyorsunuz ve bundan sonraki aylar kazandığınız her kuruş sizin kar hanenize yazılıyor. Hayvanın sanal ömrü sona erdiğinde o hayvandan daha fazla gelir elde edemiyorsunuz ve yeni yatırımlar yapmanız gerekiyor. Düzenli ve mantıklı bir şekilde Çiftlik Bank'ta vakit geçirdiğiniz de yaptığınız 1000 TL'lik bir yatırım 1 sene sonra size en az 2200,00 TL olarak geri dönüyor. Maksimum seviyede faydalanmanız durumunda ise 1000 TL başına 2800 TL'ye kadar kazanabilirsiniz."