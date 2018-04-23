Son dakika - Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

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Fenerbahçe - Antalyaspor maçı kaç kaç? FB - Antalya canlı skor





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Başkanıbasın toplantısı düzenleme kararı aldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre basın toplantısı 24 Nisan Salı günü saat 14:00’da yapılacak. Aziz Yıldırım'ın olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla ilgili açıklamalar yapması bekleniyor.Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 24 Nisan Salı günü saat 14:00’da bir basın toplantısı düzenleyecektir.Basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bulunan 1907 Tribünü’nde gerçekleşecektir.Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.