Sivasspor'da Robinho dönüyor

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Fenerbahçe karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve son oynanan Trabzonspor maçında forma giyemeyen Robinho takıma geri dönüyor.Cumartesi günü kümede kalma savaşı veren Gençlerbirliği ile çok kritik bir maça çıkacak olan Kırmızı-Beyazlılar’da teknik direktör Samet Aybaba da cezasını tamamlayan Brezilyalı yıldıza 11’de şans vermeyi planlıyor.Sambacı, bu sezon 10 maça çıkarken, 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.