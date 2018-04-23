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Sinan Gümüş Fatih Terim'le ne konuştu?

Atiker Konyaspor maçından sonra Aytemiz Alanyaspor maçında da galibiyeti getiren golü atarak Galatasaray'a hayat öpücüğü veren Sinan Gümüş, kritik golünü anlattı!

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Sinan Gümüş Fatih Terim'le ne konuştu?
Fatih Terim’in gelişiyle daha çok süre almaya başlayan Sinan Gümüş, bir açıldı pir açıldı. Şampiyonluk potasındaki takımını 2. kez ipten alan genç yetenek, Galatasaray'a umut aşıladı. Geçen ay TT Stadı’nda Atiker Konya’yı ağırlayan Cimbom, 1-0 geride götürdüğü maçta Sinan’ın 2. yarıda oyuna dahil olmasıyla maçı kurtardı. Sarı-Kırmızılılar’ın en çok ihtiyaç duyduğu anlarda sahneye çıkan gurbetçi futbolcu, önceki gün de Alanya deplasmanında belki de şampiyonluk golünü kaydetti. 2-2 giden maçın 70. dakikasında oyuna giren Sinan, 82’de kaydettiği şık golle takımını liderlik koltuğunda tuttu.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Alanya maçında attığı şık golle takımını ipten alan Sinan Gümüş, Sarı-Kırmızılı camiayı sevince boğdu. Attığı golü anlatan genç yetenek, “Oyuna girerken gol atacağımı hissetttim... Hocamın bana güvenini gördüm." "Fatih hoca benden savunmanın arkasına sarkmamı ve daha çok ceza sahasına girmemi istedi." "Ben de bunu yaparak topu ağlara gönderdim” ifadelerini kullandı.
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Taraftarları mutlu ettiği için de çok sevinçli olduğunu vurgulayan Sinan, “Şans geldikçe maksimum performansımı sahaya yansıtmak için çabalıyorum..." "Hocamın bana duyduğu güveni boşa çıkarmamak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sezon sonunda şampiyon olmak için tüm gücümüzle savaşacağız” şeklinde konuştu.

AİLE DESTEĞİ GÜÇ VERDİ

Oğullarını yalnız bırakmamak için sık sık Almanya’dan Türkiye’ye gelen Gümüş ailesi, Alanya deplasmanında da Sinan’a destek verdi. Ailesinin tribünde kendisi için dua ettiğini bilen Sinan da oyuna girer gitmez etkili performansını sahaya yansıttı. Kaydettiği golle tüm camiayı sevindiren Sinan, kendisi gibi geçmişten beri Galatasaraylı olan ailesini de mest etti.
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FATİH TERİM BU SÖZLERLE YÜCELTTİ: AFERİN ASLANIM

Maçın son düdüğüyle birlikte takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Sinan Gümüş, hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı. Soyunma odasına Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak’ın kucağında giden genç yeteneğe maçtan önce, “Sana şans vereceğim, lütfen değerlendir” diyen hocası Fatih Terim de kayıtsız kalmadı. Öğrencisini tebrik eden İmparator, “Aferin Aslanım! Güvenimi boşa çıkarmadın. Aynen böyle devam et... Daha büyük işler başaracaksın” ifadeleriyle oyuncusunu övdü.
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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
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GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
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