Sinan Gümüş Fatih Terim'le ne konuştu?

Fatih Terim
’in gelişiyle daha çok süre almaya başlayan Sinan Gümüş
, bir açıldı pir açıldı. Şampiyonluk potasındaki takımını 2. kez ipten alan genç yetenek, Galatasaray
'a umut aşıladı. Geçen ay TT Stadı’nda Atiker Konya’yı ağırlayan Cimbom, 1-0 geride götürdüğü maçta Sinan’ın 2. yarıda oyuna dahil olmasıyla maçı kurtardı. Sarı-Kırmızılılar’ın en çok ihtiyaç duyduğu anlarda sahneye çıkan gurbetçi futbolcu, önceki gün de Alanya deplasmanında belki de şampiyonluk golünü kaydetti. 2-2 giden maçın 70. dakikasında oyuna giren Sinan, 82’de kaydettiği şık golle takımını liderlik koltuğunda tuttu.
"ŞAMPİYONLUK İÇİN SAVAŞACAĞIZ"
Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Alanya maçında attığı şık golle takımını ipten alan Sinan Gümüş, Sarı-Kırmızılı camiayı sevince boğdu. Attığı golü anlatan genç yetenek, “Oyuna girerken gol atacağımı hissetttim... Hocamın bana güvenini gördüm." "Fatih hoca benden savunmanın arkasına sarkmamı ve daha çok ceza sahasına girmemi istedi." "Ben de bunu yaparak topu ağlara gönderdim” ifadelerini kullandı.
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Taraftarları mutlu ettiği için de çok sevinçli olduğunu vurgulayan Sinan, “Şans geldikçe maksimum performansımı sahaya yansıtmak için çabalıyorum..." "Hocamın bana duyduğu güveni boşa çıkarmamak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sezon sonunda şampiyon olmak için tüm gücümüzle savaşacağız” şeklinde konuştu.
AİLE DESTEĞİ GÜÇ VERDİ
Oğullarını yalnız bırakmamak için sık sık Almanya’dan Türkiye’ye gelen Gümüş ailesi, Alanya deplasmanında da Sinan’a destek verdi. Ailesinin tribünde kendisi için dua ettiğini bilen Sinan da oyuna girer gitmez etkili performansını sahaya yansıttı. Kaydettiği golle tüm camiayı sevindiren Sinan, kendisi gibi geçmişten beri Galatasaraylı olan ailesini de mest etti.
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Maçın son düdüğüyle birlikte takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Sinan Gümüş, hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı. Soyunma odasına Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak’ın kucağında giden genç yeteneğe maçtan önce, “Sana şans vereceğim, lütfen değerlendir” diyen hocası Fatih Terim de kayıtsız kalmadı. Öğrencisini tebrik eden İmparator, “Aferin Aslanım! Güvenimi boşa çıkarmadın. Aynen böyle devam et... Daha büyük işler başaracaksın” ifadeleriyle oyuncusunu övdü.
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