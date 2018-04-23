Ronnie O'Sullivan'dan bomba açıklama!

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr





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'nakarşısında aldığı'lik galibiyetle başlayan, favorisi olduğu turnuvadaki ilk tur maçında sergilediği performansla herkesi şaşırtmıştı.'ndaki organizasyondaki ilk maçında Maguire karşısında ilk 4 frame'in tamamını kaybeden ve sonrasında da 6-3 geriye düşen Sullivan, oldukça zorlandığı mücadelenin ardından çok çarpıcı bir açıklamada bulundu.İlk seansta gösterdi performanstan ötürü büyük utanç duyduğunu belirten "Roket" lakaplı İngiliz oyuncu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: