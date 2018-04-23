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Rıza Çalımbaylı Trabzonspor düşüşte

Trabzonspor, ligin 9’uncu haftasında göreve gelen teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilk 8 maçlık periyotta 19 puan toplayarak yarışa ortak oldu, sonraki 14 haftalık bölümde 18 puan elde ederek düşüşe geçti ve zirveyi hedeflediği sezonda Avrupa şansını da tehlikeye attı.

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Rıza Çalımbaylı Trabzonspor düşüşte
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Spor Toto Süper Lig’e çıktığı ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, sonraki 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek topladığı 19 puanla yükselişe geçerken, son 14 haftada ise hızlı bir düşüş yaşadı.

İYİ BAŞLADI, DEVAMI GELMEDİ

Çalımbay yönetiminde ilk 8 maçlık periyotta 19 puan toplayarak kendini yarışın içerisinde bulan bordo-mavililer, özellikle ligin 12’nci haftasında Osmanlıspor zaferiyle başlayan 5 maçlık galibiyet serisinin ardından düşüşe geçti. Trabzonspor bu 5 maçlık serinin ardından çıktığı 14 maçta 18 puan toplayabildi, ayrıca Çalımbay dönemindeki ilk 8 maçlık performansın da gerisinde kaldı.
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AVRUPA ŞANSA KALDI

Süper Lig’de son 14 haftalık periyotta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi alarak düşüşe geçen bordo-mavililer, Avrupa Kupaları’na katılma şansını da rakiplerinin eline bırakdı. Trabzonspor’un, Avrupa biletini alabilmesi için ligi 5’inci sırada tamamlaması ve Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor’un da kaybetmesi gerekiyor.

KAMİL AHMET VE UĞUR ANTALYASPOR MAÇINDA YOK

Bu sezon takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro derinliğinde sıkıntı çeken Trabzonspor’da Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Uğur Demirok ile Kamil Ahmet Çörekçi’den de kötü haber geldi. Sağ arka adalesinde sorun olan Uğur ile sol alt adalesinden sakatlığı bulunan Kamil Ahmet’in Antalyaspor maçında forma giyemeyecekleri öğrenildi. Bu iki oyuncunun da daha uzun süre takımadan ayrı kalabilecekleri ancak MR sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından durumlarının netlik kazanacağı belirtildi.

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)
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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
    4- 1
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 30 60
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 30 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
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