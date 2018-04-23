Rafael Nadal'dan Andres Iniesta yorumu

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr





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Daha önce 10 kez kazandığıiçin Barselona'da bulunan, burada basın mensuplarına'yla ilgili açıklamalarda bulundu.Bu hafta Barcelona'daki geleceğine yönelik aldığı kararı açıklayacak olan Iniesta'yla ilgili övgü dolu sözler kullanan erkekler tenisinin 1 numaralı ismi, emektar futbolcunun olası ayrılığına yönelik şu yorumları yaptı: