Potada derbi serisi başlıyor

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ilk maçında yarın Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarın Ataşehir’deki Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.Normal sezonu 3. sırada bitiren Fenerbahçe ile 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, yarı finale çıkma mücadelesi için yarın serinin ilk maçında mücadele edecek.Toplam iki galibiyete gelecek takımın yarı finale yükseleceği seride ev sahibi avantajı Fenerbahçe’nin elinde bulunuyor.Serinin ikinci maçı ise 27 Nisan Cuma günü BJK Akatlar Spor Salonu’nda siyah-beyazlıların ev sahipliğinde oynanacak.Bu iki karşılaşmada taraflar birer galibiyet alırsa serinin son maçı Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde 30 Nisan Pazartesi günü Metro Enerji Spor Salonu’nda yapılacak.Normal sezonda bu iki takım arasında oynanan derbileri ev sahibi ekipler kazanmıştı.