Paulo Dybala neden ruj sürdü?

OYUNCULAR RUJ SÜRMÜŞTÜ

ŞİDDETE KIRMIZI KART!





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'da dün oynanan ve şampiyonluk yarışının kaderini belirleyenkarşılaşmasından konuk ekip'lık galibiyetle ayrılmıştı.Lider Juventus ile ikinci Napoli arasındaki maçın ardından puan farkı 1'e inerken en az maç kadar konuşulan başka bir olay daha vardı.Özellikle Juve'nin golcüsü'nın ve sahadaki diğer tüm futbolcuların yanaklarındaki kırmızı şerit hem tribünlerin hem de ekranları başındakilerin dikkatini çekmişti.İşte bu çizginin aile içi şiddet konusunda farkındalık yaratmak için organize edilen bir projenin ürünü olduğu ortaya çıktı.Buna göre WeWorld Onlus adlı bir İtalyan firmasının öncülüğünde gerçekleştirilen kampanyada futbolcular, ev içi şiddete dikkat çekmek için yanaklarına kırmızı ruj sürdü.Kampanyaya "unrossoallaviolenza" (Şiddete kırmızı kart) etiketiyle sosyal medyadan da destek geldi.