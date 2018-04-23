Ozan Bulkaz: "Her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz"

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Trabzonspor Başantrenörü, 81-76 kaybettikleri Demir İnşaat Büyükçekmece maçında son topa kadar mücadele ettiklerini dile getirdi.Onurlu bir mücadele verdiklerini aktaran Bulkaz, "Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Trabzonspor formasının hakkını vererek son topa kadar savaştılar. Savaşmaya da devam edeceğiz. Biz sahaya çıktığımız sürece her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.