Osman Yılmaz'ın Şanlıurfa at yarış tahminleri





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





23 Nisan. Fanatik Hipodrom yazarıgünün programını değerlendirdi.Uzun aradan sonra start aldığı son yarışında zorlanmadan rakiplerini geride bırakan CANGOBAK devam eden etkili formu ile yatkın olduğu pist ve mesafede yine rakiplerini avlayabilir. Bir süre aradan sonraki yarışında Cangobak'ın arakasında ikinci kalırken iyi durumda olduğunu gösteren STARBİR bu kez rövanşı alabilir. Son yarışını ölçü almadığım YİĞİT MUSTAFA'dan etkili bir koşu bekliyorum. REBER bu safkanların en ufak hatasını affetmeyecektir. Aradan sonraki yarışlarıyla açıklarını kapatan MEGNEGİGÜLÜ bu kez rakiplerine zor anlar yaşatabilir.Zorlanmadan kazandığı son yarışı ardından koruduğu etkili formu ile ÇAKABEY lehine pist ve mesafede uyum sağladığı aprantisi ile yine rakiplerini avlayabilir. Son yarışını ölçü almadığım TİRAN bu kez uygun rakipleri yanında birinciliğin güçlü adaylarından olacaktır. Tabelada yer aldığı son yarışında dikkatleri üzerine çeken ÖZÜN deneyimli binicisi ile üst sıraları zorlayacaktır. Uzun mesafeli son yarışını kesinlikle ölçü almadığım OTANTİK bu kez yatkın olduğu pist ve mesafede en ufak hatayı affetmeyecektir. Yatkın olduğu pist ve mesafede kendisini iyi tanıyan binicisi ile SEVİMLİ BİBİ'de ihmale gelmez. Geniş kuponlara son yarışı dahil formunu tatminkar bulduğum SELİMBEY'i yazmakta fayda var.Maiden 3 yaşlı Arap taylarının start alacağı günün üçüncü ayağı sürprize açık bir koşu. Sıralamam; CANSAHAKIRAN, ZEROCAN, SANCAKBEYOĞLU, KARTALBEY, KOBRARECO ve LALELİKIZ şeklindedir.Form ve şans durumlarını eşit gördüğüm SAWYER, SASPUNAS ve KING UGLY arasındaki zevkli mücadele bu koşunun birincisini belirleyecektir. Bu üç safkanı ayırt etmeden kuponlarınıza yazmanızı öneriyorum.Başarılı yarışlarının ardından koruduğu etkili formu ile OPRAH müsait grupta günün bankosu olmayı hak eden bir isim.Hazırlıklarında iyi durumda olduğunu gösteren pişkin tay LODOS YILDIZI son ayakta ilk şans vereceğim taylardan. İlk startı ile koşu tecrübesi kazanan HARRAN KAPISI son işin daha iyi duruma geldiğini gösterdi. Yarış görüp tecrübe kazanan bir diğer isim olan SUSUZBEY'de ön tarafta kendine yer bulacaktır. İlk kez start alacak olmasına rağmen idman pistindeki hazırlıklarında tecrübeli atlar gibi işler sergileyen TUMBUL ŞİMŞEK en ufak hatayı affetmeyecektir. İlk startındaki üçüncülüğünü beğendiğim MELİKHAN'da Maiden'e veda etmeye yakın gördüğüm isimlerden. Bol şanslar, bol kazançlar...2,6,4,3,17,5,9,4,2,131,12,8,6,7,142,5,17,3,11,12,8