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Osman Yılmaz'ın Şanlıurfa at yarış tahminleri

Şanlıurfa at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Osman Yılmaz günün programını değerlendirdi.

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Osman Yılmaz'ın Şanlıurfa at yarış tahminleri
23 Nisan Pazartesi Şanlıurfa at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı  Osman Yılmaz günün programını değerlendirdi.

OPRAH Bu Kez Fotoyu Önde Geçer

1.AYAK: Uzun aradan sonra start aldığı son yarışında zorlanmadan rakiplerini geride bırakan CANGOBAK devam eden etkili formu ile yatkın olduğu pist ve mesafede yine rakiplerini avlayabilir. Bir süre aradan sonraki yarışında Cangobak'ın arakasında ikinci kalırken iyi durumda olduğunu gösteren STARBİR bu kez rövanşı alabilir. Son yarışını ölçü almadığım YİĞİT MUSTAFA'dan etkili bir koşu bekliyorum. REBER bu safkanların en ufak hatasını affetmeyecektir. Aradan sonraki yarışlarıyla açıklarını kapatan MEGNEGİGÜLÜ bu kez rakiplerine zor anlar yaşatabilir.

2.AYAK: Zorlanmadan kazandığı son yarışı ardından koruduğu etkili formu ile ÇAKABEY lehine pist ve mesafede uyum sağladığı aprantisi ile yine rakiplerini avlayabilir. Son yarışını ölçü almadığım TİRAN bu kez uygun rakipleri yanında birinciliğin güçlü adaylarından olacaktır. Tabelada yer aldığı son yarışında dikkatleri üzerine çeken ÖZÜN deneyimli binicisi ile üst sıraları zorlayacaktır. Uzun mesafeli son yarışını kesinlikle ölçü almadığım OTANTİK bu kez yatkın olduğu pist ve mesafede en ufak hatayı affetmeyecektir. Yatkın olduğu pist ve mesafede kendisini iyi tanıyan binicisi ile SEVİMLİ BİBİ'de ihmale gelmez. Geniş kuponlara son yarışı dahil formunu tatminkar bulduğum SELİMBEY'i yazmakta fayda var.

3.AYAK: Maiden 3 yaşlı Arap taylarının start alacağı günün üçüncü ayağı sürprize açık bir koşu. Sıralamam; CANSAHAKIRAN, ZEROCAN, SANCAKBEYOĞLU, KARTALBEY, KOBRARECO ve LALELİKIZ şeklindedir.

4.AYAK: Form ve şans durumlarını eşit gördüğüm SAWYER, SASPUNAS ve KING UGLY arasındaki zevkli mücadele bu koşunun birincisini belirleyecektir. Bu üç safkanı ayırt etmeden kuponlarınıza yazmanızı öneriyorum.

5.AYAK: Başarılı yarışlarının ardından koruduğu etkili formu ile OPRAH müsait grupta günün bankosu olmayı hak eden bir isim.

6.AYAK: Hazırlıklarında iyi durumda olduğunu gösteren pişkin tay LODOS YILDIZI son ayakta ilk şans vereceğim taylardan. İlk startı ile koşu tecrübesi kazanan HARRAN KAPISI son işin daha iyi duruma geldiğini gösterdi. Yarış görüp tecrübe kazanan bir diğer isim olan SUSUZBEY'de ön tarafta kendine yer bulacaktır. İlk kez start alacak olmasına rağmen idman pistindeki hazırlıklarında tecrübeli atlar gibi işler sergileyen TUMBUL ŞİMŞEK en ufak hatayı affetmeyecektir. İlk startındaki üçüncülüğünü beğendiğim MELİKHAN'da Maiden'e veda etmeye yakın gördüğüm isimlerden. Bol şanslar, bol kazançlar...

2,6,4,3,1
7,5,9,4,2,13
1,12,8,6,7,14
2,5,1
1
7,3,11,12,8


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20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

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    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
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23 Nisan 2018 Pazartesi

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    4- 1
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O P
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2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 30 60
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 30 35
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15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
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