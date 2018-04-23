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Ne çektin be Muslera

2011 yılından beri 27 farklı defans oyuncusunun arkasında görev yapan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera’nın Aytemiz Alanyaspor karşısındaki performansı, sarı kırmızılıların son 4 haftaya girerken en büyük kozu oldu.

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Ne çektin be Muslera
Galatasaray kariyerinde 27 farklı defans oyuncusuyla sahaya çıkan Muslera, Akhisar sonrası Alanya karşısında da takım arkadaşlarının hatası ile kalesinde golü gördü. Akhisarspor ile oynanan kupa maçında Linnes, Maicon, Ahmet ve Latovlevici dörtlüsünün gerisinde oynayan ve yapılan defans hataları ile sıkça kalesinde gol pozisyonu gören oyuncu, önceki gün de Mariano.

233 LİG MAÇINDA KALESİNDE 233 GOL GÖRDÜ
Sarı-kırmızılı takımda bir türlü dikiş tutmayan savunma hattına rağmen performansı ile alkış alan Uruguaylı file bekçisi sarı kırmızılı takımla 223 lig maçında 233 gol yedi. Muslera, 75 maçta ise kalesini gole kapattı. Yıldız kaleci, Galatasaray'da kaleci antrenörü Taffarel'in gelişi ile özellikle zirve yaparken, bu sezon 29 lig maçında 32 gol yedi ve 10 maçta kalesini kapamayı başardı. İstatistiklerde Beşiktaşlı Fabri ile zirve yarışı veren Muslera, kalesini gole kapattığı maç sayısında (10), Fabri'nin (11) arkasında 2. sırada yer alıyor. Fernando Muslera aynı zamanda yüzde 81 olan topu oyuna sokma başarısında ise yine Fabri (%85)'nin ardından ligin en iyi ikinci ismi konumunda.

TARAFTAR: "EFSANENİN GERİ DÖNÜŞÜ"
Ligin gidişatına yön veren isimlerden olan Muslera'yı maç sonrası taraftarlar da bağrına bastı. Sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ismi olan başarılı eldiven için efsanenin geri dönüşü denilirken, çok sayıda taraftar da 31 yaşındaki ismin şampiyonluk için takımın ayakta kalan en önemli ismi olduğu görüşünü paylaştı.

(Sabah)


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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
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