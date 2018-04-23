Napoli efsanesi geri mi dönüyor!

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İtalya Serie A’da şampiyonluk mücadelesi veren Juventus ile Roma önceki akşam karşılaşmış ve Maviler Koulibaly’nin uzatma dakikalarındaki golü ile sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Bu sonucun ardından Juve 85 puanda kalırken, Napoli ise puanını 84’e çıkardı. Ligin bitimine son 4 hafta kala işler iyice kızışırken, hangi takımın zafere ulaşacağı ise merak konusu. Siyah- Beyazlılar, son 4 haftada İnter ve Roma’yla zorlu maçlara çıkacakken, Napoli’nin ise bu periyotta büyük bir maçı bulunmuyor.İtalya Ligi’nde 1986-1987 ile 1989-1990 sezonlarında olmak üzere 2 şampiyonluğu olan Napoli’nin bu başarısında dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Diego Maradona’nın büyük bir payı bulunuyor. Maradona’nın forma giydiği dönemde Çizme’de zaferlere ulaşan Maviler, 1988-1989 sezonunda da UEFA Kupası’nı müzesine götürmüştü. O tarihlerden bu yana şampiyonluğu bulunmayan Napoli, bu sene tarih yazmayı hedefliyor.