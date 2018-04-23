Murat Yıldırım: ‘Niyetim kötü olsa Q7 durmazdı!’

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Quaresma’ya yaptığı hareketin ardından sosyal medya paylaşımıyla büyük tepki çeken Yeni Malatyasporlu Murat Yıldırım, Lig Radyo’da Ömer Necati Albayrak’a konuştu. Niyetinin tamamen topa müdahale etmek olduğunu ifade eden 30 yaşındaki oyuncu, “Önce topa dokundum ve saliselik bir an olduğu için ayağımı çekemedim. Ancak buna rağmen müdahalem sert değildi. Quaresma’ya karşı daha önce defalarca oynadım, normalde agresif bir oyuncudur. Eğer kötü bir niyetim olsaydı, onun da tepkisi farklı olurdu. Beşiktaşlı oyuncuların da pozisyonu iyi süzdükleri için hakeme büyük bir itirazları olmadı” dedi.Pozisyon esnasında ve sonrasında Quaresma’dan özür dilediğini ifade eden Murat, “Asla bir oyuncuya ya da kulübe saygısızlık yapacak biri değilim. Paylaşım konusunda hatam var. Fotoğrafı ayrı, altındaki mesajı ayrı paylaşsam sorun olmayacak. Ancak pozisyonun fotoğrafıyla beraber olunca çok küfür yedim. Böyle bir tepki beklemiyordum, çünkü asla niyetim bir mesaj vermek değildi. Tepkilerden sonra da kaldırdım zaten. Yine de bilmeden kırdığım Beşiktaş taraftarından özür diliyorum. Futbolu biraz bilen herkes pozisyonda niyetimin topa olduğunu anlar. Hareket kırmızı kart değildi” değerlendirmesini yaptı.