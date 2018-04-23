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Müge Anlı geri adım attı!

Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonra "Futbolcular dönüp taraftarlara saldırmayacaklar" diyen Müge Anlı, gelen tepkiler üzerine geri adım attı. Müge Anlı, özellikle Esra Erol'un konu ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından düşüncelerini yumuşattı.

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Müge Anlı geri adım attı!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasından oynanan derbi karşılaşma, Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Tribünlerden atılan yabancı maddeler sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kafasının yarılmasının ardından yarıda kalan maç ile ilgili Fenerbahçe Kulübü, Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek’in taraftarları tahrik ettiğini savunmuştu. Maçı tribünden izleyen Fenerbahçe taraftarı Müge Anlı da sarı-lacivertli kulübün açıklamasına benzer sözler sarf etmişti. Müge Anlı, kendisine yöneltilen eleştirilerin ardından geri adım attı. Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Esra Erol’un konu ile ilgili sözleri üzerine fikirlerinde değişikliğe giden Müge Anlı, A Spor yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasından oynanan derbi karşılaşma, Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Tribünlerden atılan yabancı maddeler sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kafasının yarılmasının ardından yarıda kalan maç ile ilgili Fenerbahçe Kulübü, Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek’in taraftarları tahrik ettiğini savunmuştu. Maçı tribünden izleyen Fenerbahçe taraftarı Müge Anlı da sarı-lacivertli kulübün açıklamasına benzer sözler sarf etmişti. Müge Anlı, kendisine yöneltilen eleştirilerin ardından geri adım attı. Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Esra Erol’un konu ile ilgili sözleri üzerine fikirlerinde değişikliğe giden Müge Anlı, A Spor yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.Müge Anlı, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından “Futbolcular dönüp taraftarlara saldırmayacaklar. Sen futbolcusun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak dönüp taraftara saldıramazsın” demiştir. Müge Anlı’ya cevap veren Esra Erol ise “Onların da duyguları var! Bir futbolcunun ölmüş annesine küfür etmek bizim geleneğimizde yoktur” ifadelerini kullanmıştı. Esra Erol’un çıkışının ardından düşünceleri değişen Müge Anlı, canlı yayına telefonla bağlanan Müge Anlı, şunları söyledi:

“Ben aslında sık sık maçlara gidiyorum. Geçenlerde de Beşiktaş kulübü beni misafir etti. Ben küfür edilmemesini her zaman söyledim. Derbiye has bir durum değil bu. Orada birkaç kendini bilmezin yaptıklarına seyircinin geneli statta tepki gösterdi. Oyuncuları da tanımıyorum, özel hayatlarını bilmiyorum. Derbi maçla ilgili değil, genelleme yaparak konuştum. Biz programa nasıl başladık? Bir maçın ardından öldürülen taraftarın katilini bularak başladık. Ben Fenerbahçeliyim ve bununla gurur duyuyorum. Başkaları gibi sadece Milli Takım’ı destekliyorum demiyorum ki! Diğer takımların taraftarlarına da asla karşı değil. Onlar olmasa saten maçları izlemeye ne gerek var.”


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    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

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    1- 1
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4 Fenerbahçe 29 57
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5 Trabzonspor 30 46
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7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
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