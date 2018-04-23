Milli badmintoncular İspanya’da madalya arayacak

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Avrupa Badminton Şampiyonası yarın İspanya’da başlayacak.Huelva kentinde düzenlenecek organizasyon 6 gün sürecek. 2020 Tokyo Olimpiyatları’na puan veren organizasyona Türkiye, tek erkekler, tek kadınlar ve çift kadınlar kategorilerinde katılacak.Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi tek erkeklerde Emre Lale, tek kadınlarda Neslihan Yiğit ve Aliye Demirbağ temsil edecek.Çift kadınlarda ise Nazlıcan İnci ile Bengisu Erçetin ve Büşra Ünlü ile Ebru Yazgan mücadele edecek.Türkiye’nin organizasyon tarihinde tek madalyası bulunuyor. Rusya’nın Kazan kentinde 2014’te yapılan Avrupa Badminton Şampiyonası’nda tek kadınlarda bronz madalya alan Özge Bayrak, Türkiye adına bir ilki gerçekleştirmişti.