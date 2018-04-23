Maurizio Sarri'den olay hareket!

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, dün deplasmanda lider'uyenerek şampiyonluk yolundaki rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.Ancak'daki şampiyonluk yarışını derinden etkileyen bu mücadele kadar konuşulan bir başka olay daha vardı ki onun altında da Napoli teknik direktörü'nin imzası vardı.Futbol dünyasının fenomen teknik direktörleri arasına adını çoktan yazdıran Sarri, maç öncesinde takım otobüsündeyken olay bir harekete izma attı.Başarılı teknik adam, otobüsün dışındaki Juve taraftarlarına orta parmağını göstererek büyük tepki topladı.