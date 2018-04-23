Manchester City-Swensea City maç sonucu: 5-0

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Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City, Swensea City'yi konuk etti. Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Guardiola'nın City'si, Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı ve yoluna doludizgin devam etti.Manchester City'ye galibiyeti getiren goller David Silva, Sterling, De Bruyne, Bernardo Silva ve Gabriel Jesus'dan geldi.Alınan bu galibiyetle City, 90 puana ulaşırken, düşme hattında bulunan Swensea City, 33 puan ile 17. sırada kaldı.